LSPP v Banskej Štiavnici podľa rezortu zdravotníctva skončiť nemusí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 9. februára (TASR) - Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pre dospelých v Banskej Štiavnici, ktorá začala fungovať len v lete minulého roka, sa do nového návrhu pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý pred pár dňami zverejnilo ministerstvo zdravotníctva, nedostala.Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová v tejto súvislosti uviedla, že to nemusí znamenať jej ukončenie. "Ak sa niektoré miesto v pevnej sieti nenachádza, organizátor ho môže pokryť doplnkovou ambulantnou pohotovostnou službou v danom okrese," uviedla.Ako vysvetlila Eliášová, návrh počíta s tým, že bude stanovená pevná sieť poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, kde budú lekári slúžiť od 16.00 h do 7.00 h nasledujúceho dňa a počas dní pracovného pokoja nepretržite. Organizátorom tejto služby bude dávať povolenie ministerstvo na základe výberového konania na šesť rokov.Organizátor, ktorý bude zabezpečovať pevnú pohotovostnú službu, bude môcť poskytovať aj doplnkovú ambulantnú službu, a to v čase od 16.00 h do 22.00 h nepretržite najviac štyri hodiny.doplnila hovorkyňa s tým, že zatiaľ je predčasné hovoriť o konkrétnych bodoch doplnkovej pohotovostnej služby, ich zriadenie bude na organizátorovi pevnej siete.Prípadné zrušenie LSPP pre dospelých sa nepáči ani primátorke Banskej Štiavnice Nadežde Babiakovej. Ako pre TASR uviedla, ešte pred zverejnením ministerského návrhu adresovala šéfovi rezortu list, v ktorom sa zasadila za zachovanie LSPP. Argumentovala najmä špecifickými podmienkami regiónu, ako je zlá dostupnosť a podobne.podotkla s tým, že samospráva robí aj ďalšie kroky, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v meste.Navrhované zmeny prináša novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá by podľa Eliášovej mala ísť do medzirezortného pripomienkového konania v najbližších dňoch.