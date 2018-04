Ľubica Laššáková sa stretne so signatármi petície za jej odstúpenie

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššaková počas 99. rokovania vlády SR 11. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. apríla (TASR) – Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) sa v priebehu budúceho týždňa stretne so signatármi, ktorí podpísali výzvu za jej výmenu na čele rezortu kultúry. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády.povedala Laššáková.Herci, režiséri, filmári, spisovatelia, ale aj výtvarníci podpísali petíciu proti novej ministerke kultúry. Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) prostredníctvom nej žiadali, aby navrhol na tento post človeka, ktorého by si mohli vážiť.Laššáková nastúpila do rezortu po Marekovi Maďaričovi (Smer-SD), ktorý ho viedol niekoľko rokov. Maďarič odstúpil po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Neskôr sa zmenila celá vláda, keďže Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu a došlo k rekonštrukcii kabinetu, nastúpila exekutíva pod vedením Pellegriniho.