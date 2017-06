Lubomíra Zaorálka schválili za volebného lídra ČSSD

Lubomír Zaorálek Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 17. júna (TASR) - Ústredný výkonný výbor Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) schválil dnes ministra zahraničných vecí Lubomíra Zaorálka za hlavného volebného lídra strany, ako aj program pre jesenné voľby do Poslaneckej snemovne. Delegáti taktiež poďakovali premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi za jeho prácu pre sociálnu demokraciu, píše internetový server Lidovky.cz.Sobotka cez týždeň rezignoval na pozíciu hlavného volebného lídra, ako aj na funkciu predsedu ČSSD, aby pomohol stranu upokojiť. Stranu od štvrtka vedie štatutárny podpredseda a minister vnútra Milan Chovanec, podľa ktorého hlasovanie ukázalo, že ČSSD ťahá za jeden povraz.V krátkom prejave Chovanec zdôraznil, že sociálni demokrati musia prestať s hádkami medzi sebou. Cieľom strany podľa neho musí byť ochrana ľudí, ktorí to potrebujú.uviedol.Nový šéf strany naznačil, že hlavným súperom strany je hnutie ANO Andreja Babiša, ktoré označil za súpera s vlastnými médiami a nekonečnými finančnými prostriedkami. ČSSD však podľa Chovanca má za sebou tradíciu a výsledky.povedal. Vyslovil presvedčenie, že sociálna demokracia má šancu vyhrať voľby a že ich aj vyhrá.Úlohou ČSSD by podľa jej nového volebného lídra Lubomíra Zaorálka malo byť pomáhať a chrániť. Nemala by ľudí "buzerovať" reguláciami a pripomínať im svoje minulé úspechy, ale predstaviť sa im ako strana schopná viesť ich do budúcnosti, uviedol Zaorálek k volebnému programu sociálnej demokracie.ČSSD v programe pre parlamentné voľby sľubuje medziiným priemerný plat 40.000 českých korún (1525 eur) mesačne do piatich rokov, progresívne zdanenie i milionársku daň či rýchlejšiu zdravotnú starostlivosť.