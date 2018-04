Lubyová by mohla predložiť reformu školstva už v týchto dňoch

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. apríla (TASR) - Reformu školstva by mohla ministerka Martina Lubyová (nom. SNS) predložiť už v najbližších dňoch.povedala Lubyová v diskusii TA3 V politike.Ministerka zdôraznila, že hoci sa spustenie reformy odsúvalo, neznamená to, že rezort žiadne zmeny nerobil. Poukázala aj na snahu opäť zvýšiť platy učiteľom. Vyšších nástupných platov by sa mohli dočkať aj začínajúci učitelia. Mohli by im stúpnuť podľa Lubyovej o možno 200 eur. Aj vyššími platmi by chcela ministerka dostať do škôl viac mladých učiteľov.povedala v relácii. Platy by mohli stúpnuť na sumu okolo 800 eur. Rokujú o tom.uviedla. Ministerka si myslí, že finančné prostriedky sa podarí vyčleniť.Šéfka rezortu volá tiež po zlepšení postavenia učiteľov v spoločnosti.poznamenala s tým, že sa usiluje aj o ďalšie zvýšenie platov učiteľov. Súčasné pomery však nepovažuje za tragické, poukázala, že priemerný plat učiteľa je vyše 1100 eur. Pripomína, že učitelia patria do skupiny, ktorej sa za posledné roky najviac platy zvyšovali.Ministerka tiež pripustila, že profesná komora učiteľov vzniknúť nemusí, ak sa ukáže, že organizácie ju nechcú.uviedla Lubyová.Dnes podľa nej vyrastajú organizácie, ktoré sa snažia politizovať a nemajú záujem rokovať.vysvetlila.Lubyová hovorila aj o účasti študentov na pochodoch Za slušné Slovensko.uviedla s tým, že právo na vyjadrenie názoru rešpektuje. Opatrnejšia by bola v prípade účasti 15-ročných študentov.doplnila.