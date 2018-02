Lubyová hodnotí pozitívne zlepšenie financovania školských klubov detí

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) – Za jednu z vecí, ktoré sa podarili ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej (nominantka SNS) počas obdobia, odkedy sa stala šéfkou rezortu, označila zlepšenie financovania školských klubov detí. Uviedla to na margo zhodnotenia obdobia, odkedy stojí na čele ministerstva.vysvetlila Lubyová. V minulosti dostávali školské kluby detí financie na základe potenciálneho počtu detí, v súčasnosti je to na základe reálneho počtu detí. "Koeficienty, ktoré určujú výšku financovania pre školské kluby detí, sa zvýšili z 1,6 na 6," priblížila Lubyová.Za jednu z prvých úloh, ktoré musela ministerka po svojom nástupe okamžite riešiť, bolo vysvetľovanie problému s eurofondmi, pre ktoré skončil jej predchodca Peter Plavčan.priblížila ministerka. Následne potom expertná skupina vytvorí hodnotiacu brožúru. Tá priblíži to, akým spôsobom sa majú nové kritériá premietnuť do praxe pri rozhodovacej činnosti výskumnej agentúry.V decembri 2017 sa rezortu školstva podarilo otvoriť prístup pre vedecké inštitúcie na financovanie v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. "Vedci sa už od decembra môžu do tohto programu hlásiť, čo predtým nebolo možné," zhodnotila šéfka rezortu školstva. Podotkla aj, že ministerstvu sa podarilo obnoviť činnosť výskumnej agentúry.V oblasti regionálneho školstva sa rezortu po dohode s ministerstvom financií podarilo zvýšiť rozpočet.priblížila.Lubyová zhrnula aj situáciu okolo reformného dokumentu Učiace sa Slovensko.povedala. Pripomenula, že na reformnom programe pracujú tri pracovné skupiny.uviedla. Podľa nej by mal byť materiál hotový v marci.Lubyová nastúpila na post ministerky školstva koncom septembra minulého roka potom, čo vo funkcii vystriedala Petra Plavčana.