Lubyová:Komora učiteľov nevznikne pre nesúhlas učiteľských organizácií

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. mája (TASR) – Ministerstvo školstva upustilo od zámeru zriadiť zákonom profesijnú komoru učiteľov. Poslancom výboru pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport to v štvrtok oznámila ministerka Martina Lubyová (nominantka SNS). Rozhodnutie urobila po stredajšom (2.5.) stretnutí so školskými odborármi a organizáciami zastupujúcimi záujmy učiteľov a ďalších profesií v školstve.Návrh sa podľa ministerky nestretol s ich pochopením.priblížila obsah stretnutia.Lubyová však podľa svojich slov rešpektuje aj historický vývin v prostredí školstva, kde profesijná komora nevznikla doposiaľ, naopak, tam existuje akýsi medzistupeň v podobe pomerne silných organizácií.vysvetlila.Na druhej strane je ministerka stále presvedčená, že od štátu nezávislá profesijná organizácia by bola pre učiteľov prospešná. Pomohla by jednak učiteľom, ktorí dnes nie sú nijako organizovaní a nikto nezastupuje ich záujmy.uviedla Lubyová.Význam komory videla aj v tom, že by prezentovala učiteľov v procesnej rovine, na základe určitej samosprávy by regulovala niektoré štandardy učiteľskej profesie, mohla napríklad aj určovať požiadavky na atestáciu.zhrnula.Ministerstvo školstva v marci oznámilo, že chce zriadiť zákonom komoru učiteľov, ktorá by bola samosprávnym, nezávislým, reprezentatívnym a rovnocenným partnerom so širokou členskou základňou. Komora mala vzniknúť obdobne, ako je to v prípade iných profesijných a stavovských združení a organizácií, napríklad psychológov, architektov, zdravotných sestier či lekárov. Úlohou komory ako stavovskej organizácie malo byť podľa riaditeľky odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva Rie Feik Achbergerovej chrániť práva a záujmy svojich členov rovnako, ako to robia komory zdravotných sestier, lekárov či iných profesií.