Lubyová: Maturity by mali fungovať v rovnakom režime ako Testovanie 9

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Ministerstvo školstva pripraví v krátkodobom horizonte novelu školského zákona, od ktorej si sľubuje zvýšenie objektivity pri maturitách. Na pôde Národnej rady SR to vo štvrtok oznámila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).Šéfka rezortu odpovedala v rámci Hodiny otázok na dotaz opozičného poslanca Eugena Jurzycu (SaS). Ten chcel vedieť, či Lubyová súhlasí s hlavnou školskou inšpektorkou, podľa ktorej by riešením problému nedovoleného vylepšovania výsledkov testov externej časti maturít mohla byť existencia nezávislých testovacích centier.Lubyová tvrdí, že po zmene školského zákona by sa mal na maturity vzťahovať podobný režim ako na Testovanie 9.vysvetlila.Od novely zákona si teda ministerstvo sľubuje zvýšenie objektivity.uistila Lubyová.Na margo Jurzycom spomínaných testovacích centier uviedla, že je to progresívne riešenie.ozrejmila Lubyová s dôvetkom, že už v minulom školskom roku sa elektronická forma pilotne testovala na 110 školách a do budúcna sa to má rozširovať.