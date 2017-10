LUBYOVÁ: Národný program reformy by mohol byť vypracovaný koncom rkoa

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas tlačovej konferencie, na ktorej informovali o výsledkoch rokovaní k téme čerpania eurofondov na vedu a výskum. 22. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. októbra (TASR) – Národný program Učiace sa Slovensko by mohol byť vypracovaný do konca roka. Predpokladá to ministerka školstva, vedy výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS).uviedla Lubyová v dnešnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Ministerka zároveň zdôraznila, že reforma je pre ňu prioritou. Ďalším krokom po odovzdaní autorského dokumentu k reforme školstva, ktorý dostala pred niekoľkými dňami, by malo byť práve vypracovanie národného programu. A to so sériou akčných plánov a s konkrétnymi rozpočtami.podotkla šéfka rezortu školstva na margo toho, že reforma a dlhodobá strategická vízia na desať rokov nie je v súčasnosti ešte narozpočtovaná, čo podľa nej nie je ani technicky možné.doplnila Lubyová s tým, že v roku 2018 sa chce zamerať na veci rozpočtovo menej náročné, ale ťažiskové na začiatku celého procesu. Ísť by malo napr. o legislatívne opatrenia.myslí si poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová (nezaradená). Reagovala tak na vyjadrenie ministerky, ktorá očakáva diskusiu k dokumentu nielen vo výbore naprieč celým politickým spektrom, ale podľa nej by sa k tomu mala vyjadriť aj odborná školská verejnosť, teda napr. rektori či akreditačné komisie. Práve tým chce dosiahnuť konsenzuálne riešenie.