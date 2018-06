Lubyová nie je spokojná so situáciou v ústave detskej psychológie

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. júna (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) nie je spokojná so situáciou, ktorá je momentálne vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Ako povedala po stredajšom rokovaní vlády, v utorok (19.6.) urobila vo VÚDPaP neplánovanú návštevu.povedala Lubyová. Ako priblížila, počas návštevy ústavu zistila, že na. Zároveň podľa jej slov nemá ani povolenie, aby fungovala ako škôlka.povedala šéfka rezortu školstva. Zároveň poznamenala, že keď si vyžiadala štatút, dostala zmluvu medzi VÚDPaP a občianskym združením, ktoré uzavrelo predošlé vedenie.Lubyová zároveň uviedla, že do VÚDPaP išla kvôli tomu, že sa táto pracovno-právna záležitosť začala medializovať.povedala Lubyová.Členovia školského výboru Národnej rady (NR) SR po pondelkovom prieskume vo VÚDPaP požiadali Lubyovú, aby riešila situáciu v ústave. Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) potvrdila, že sa stretla s vedením ústavu, ale aj so zamestnancami, ktorí podali či dostali výpoveď. Podľa jej slov zamestnanci hovorili o šikane, porušovaní práv zamestnancov, ale aj o neodbornom riadení.povedala Remišová. Doplnila, že na poslaneckom prieskume si pýtali ďalšie doplňujúce dokumenty.priblížila Remišová.Pracovníci Detského centra VÚDPaP dali výpoveď k 11. júnu. Dôvodom bolo, ktorými má vedenie ústavu likvidovať centrum. TASR o tom informovala vedúca Detského centra Magdaléna Špotáková. Zároveň poukázala aj na neočakávané výpovede viacerým pracovníkom ústavu, ktoré prišli v priebehu mesiaca. VÚDPaP patrí medzi priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.