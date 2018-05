Lubyová:Počty tried osemročných gymnázií by sa mali určovať v rámci SR

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas zasadnutia vlády SR 9. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. mája (TASR) – Podstatou úpravy pri pravidlách pre určovanie počtov žiakov osemročných gymnázií je to, aby sa počty tried a žiakov týchto druhov gymnázií určovali v rámci celej republiky, a nie po ôsmich krajoch. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) po stredajšom rokovaní vlády. Zmenu novely zákona o výchove a vzdelávaní predložia v NR SR poslanci zo SNS Eva Smolíková, Štefan Zelník, Tibor Bernaťák a Jaroslav Paška.povedala Lubyová. Ako príklad uviedla, že keď sa vedľa administratívnej hranice kraja nachádza veľké mesto, ktoré zbiera študentov aj z vedľajšieho kraja, tak tieto kvóty na osem krajov situáciu vôbec nezohľadňovali.vysvetlila Lubyová. Ako doplnila, ak sú súkromné školy "Šéfka rezortu školstva si myslí, že je potrebné držať proporciu a postupne začať znižovať počet detí, ktoré sú vyčlenené do špeciálnych prúdov.povedala Lubyová s tým, že takéto školy by postupne mali byť zredukované.Lubyová si myslí, že. Vysvetlila, že ide o model, pri ktorom má talent každé dieťa, nie len špeciálne vybrané deti. Podľa jej slov by sa mali mať možnosť rozvíjať všetky deti v rámci hlavného prúdu školského vzdelávania.Predloženie novely odôvodňujú národniari akútnou potrebou riešiť otázku určovania počtov žiakov osemročných gymnázií na základe objektívne merateľných kritérií. Chcú tiež zamedziť