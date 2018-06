Lubyová: Potrebujeme viac pracovať s mládežou

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová predstavila vo štvrtok Správu o mládeži 2018 alebo dva milióny budúcností. Ide o dielo, ktoré sa vypracúva v štvorročnej periodicite a rezort školstva sa v ňom pokúša mapovať súčasný život mladých ľudí na Slovensku.objasnila.Lubyová pripomenula, že Slovensko malo k 31. decembru minulého roka 5,44 milióna obyvateľov a z toho 1,93 milióna tvorili ľudia do 30 rokov (35,5 percenta). Vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov to bolo 588.000 mladých ľudí.konštatovala s tým, že rezervy sú aj v zapájaní sa mladých do dobrovoľníctva.podčiarkla. Poukázala na to, že aby sa mládež zapájala viac do verejného, politické života, treba kompetencie zo strany štátu a inštitúcií i zo strany mladých ľudí.uviedla.Podľa štatistík Eurostatu je na Slovensku celkovo nízky stupeň zapojenia sa ľudí do dobrovoľníctva i politických aktivít.povedala Lubyová s tým, že Slovensko zaostáva aj v zapájaní sa do dobrovoľníctva. Mementom podľa jej slov je tiež účasť na voľbách do europarlamentu, v roku 2014 skončilo Slovensko na poslednej priečke v účasti. Celkovo sa zapojilo do volieb 13 percent oprávnených voličov a v kategórii mládeže to bolo iba 6 percent.zdôraznila. Záhadnou výzvou podľa nej je uchopiť prácu s mládežou, zmobilizovať tie formy spolupráce a zapájania, ktoré môžu byť prospešné, nenechať ich v neregulovanom segmente samých na seba.Správa o mládeži je členená do deviatich kapitol. Podieľalo sa na nej deväť pracovných skupín, do ktorých sa zapojilo približne 90 expertov. Riaditeľ odboru mládeže ministerstva školstva Ivan Hromada predstavil niektoré z kapitol. V časti Tvorivosť a podnikavosť konštatoval, že mladým ľuďom na Slovensku nechýba do podnikania sebadôvera.doplnil s tým, že mladým ľuďom síce nechýba sebavedomie a odvaha, ale slabšie sú na tom v oblasti zručností.podčiarkol.Dokument zostavila IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže na účely dvojdňovej medzinárodnej odbornej Konferencie 2MB - Dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018, ktorá sa vo štvrtok začala v Bratislave. Výstupy z konferencie budú zároveň slúžiť ako podklady na tvorbu akčného plánu ku Koncepcii rozvoja práce s mládežou na roky 2019, 2020.