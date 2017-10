Lubyová predstaví Národný program Učiace sa Slovensko do konca roka

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 4. októbra (TASR) – Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) dostala v pondelok (2.10.) písomne návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko od jeho autorov. Ako uviedla, z dokumentu sa pokúsi zostaviť národný program. Verí, že sa to podarí do konca tohto roka.poznamenala Lubyová. Dokument je podľa jej slov autorský.povedala.Dokument sa venuje napríklad zmenám v predškolskom vzdelávaní, práci učiteľa v regionálnom a vysokom školstve. Zmeny sa týkajú napríklad i predškolského vzdelávania, hodnotenia žiakov či zmien pri akreditácii vysokých škôl. Kvalitnejšia by podľa autorov reformy mala byť aj príprava budúcich učiteľov. Zvýšiť by sa mala aj podpora pre učiteľov vo forme asistentov tak, aby sa pedagógovia mohli venovať iba učeniu.Slovenská komora učiteľov (SKU) konštatuje, že vláda SR už 555 dní nemá víziu ani plán, podľa ktorého bude realizovať zmeny v školstve.uviedol šéf SKU Vladimír Crmoman. Učiace sa Slovensko je podľa SKU len autorským dielom externých poradcov ministerstva.doplnil Crmonan. Ako ďalej doplnil, vychádza z období predchádzajúcich vlád, ktoré sa už tesne pred voľbami nedopracovali k zásadným zmenám v školstve.Experti, ktorí reformu pripravovali, vyhodnotili podľa rezortu takmer 4000 pripomienok. Niektoré z nich boli akceptované alebo čiastočne zapracované do výslednej verzie dokumentu.dodal Crmoman.K predstaveniu dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva, malo dôjsť pôvodne do konca augusta. Pre situáciu v rezorte školstva, kde došlo k výmene jeho šéfa, sa proces posunul. Bývalý minister Peter Plavčan (nominant SNS) po kritike pre rozdeľovanie eurofondov abdikoval koncom augusta na svoju funkciu.