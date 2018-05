Lubyová: Reformu vzdelávania predstaví verejnosti na budúci týždeň

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) počas rokovania Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v Bratislave 3. mája 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. mája (TASR) – Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) predstaví na budúci týždeň verejnosti Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Posunutie termínu ministerka oznámila vo štvrtok členom školského výboru v parlamente. Po diskusii s poslancami zváži, či ho predloží do medzirezortného pripomienkového konania, alebo postačí pripomienkovanie jeho východiskových materiálov z minulosti.Reformný dokument chcela Lubyová predstaviť už v piatok (4.5.), termín musela prehodnotiť kvôli dvojdňovému výjazdovému rokovaniu vlády, na ktorom sa zúčastňuje.uviedla médiám.Výboru ministerka predstavila návrh opatrení, ktoré jej rezort pripravil na čerpanie prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie. Spolu s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou prezentovala i správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách v uplynulom školskom roku. Oba dokumenty zobrali poslanci na vedomie.Opozícia vo výbore kritizovala, že ministerstvo mešká s vyhlasovaním eurofondových výziev v pôvodne oznámených termínoch. Poslanec Martin Poliačik (nezaradený) tiež namietal, že pri novom nastavovaní výziev v polke programovacieho obdobia nebol vzatý do úvahy najnovší vývoj na pôde Európskej komisie. Predseda výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD), naopak, prácu Lubyovej ocenil.ocenil zmeny zrealizované rezortom v reakcii na eurofondovú kauzu, po ktorej musel vlani odísť predošlý minister Peter Plavčan.Hlavná školská inšpektorka požiadala poslancov o podporu pri legislatívnych zmenách, ktoré by pomohli riešiť situáciu so zneužívaním financovania v rezorte školstva. Poukázala na to, že hoci ministerstvo školstva vyradilo zo siete školských zariadení elokované pracovisko v Sečovciach, toto stále poberá prostriedky štátu.priblížila, že škola naďalej platí za prenájom dvoch rodinných domov 900.000 eur ročne, pričom zdroje na prenájom získava na základe pochybnej diagnostiky z oblasti špeciálnej pedagogiky, kde zaraďuje žiakov do najvyšších kategórií zdravotného znevýhodnenia s najvyšším normatívom. Kalmárová podala v tejto veci aj trestné oznámenie.Lubyová vysvetlila, že v tomto prípade je na ťahu Košický samosprávny kraj a jeho predseda Rastislav Trnka, ktorý je zriaďovateľom daného zariadenia, a ten nekoná.reagovala ministerka na výhradu poslankyne Zuzany Zimenovej (nezaradená), že ministerstvo nezakročilo.Kalmárová poslancom priblížila, že problém s vynútiteľnosťou rozhodnutí školskej inšpekcie je širší a týka sa napríklad aj návrhov na odvolanie riaditeľa školy. V konkrétnom prípade napríklad zriaďovateľ doteraz drží riaditeľa školy, ktorý bojkotoval testovanie Monitor 5, a hlavná školská inšpektorka ho preto navrhla odvolať.Problém má inšpekcia aj so školami, ktoré sa snažia vyhnúť jej kontrole a radšej zaplatia pokutu 300 eur.uviedol Petrák, ktorý je odhodlaný presadiť zmenu formou poslaneckého návrhu v už prejednávaných školských zákonoch, aby začala platiť už od nasledujúceho školského roku.