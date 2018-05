Lubyová:Rezorty vnútra a práce najviac pripomienkovali národný program

Na snímke zľava minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) počas mimoriadnej schôdze Národnej rady SR 24. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. mája (TASR) – Najrozsiahlejšie pripomienky k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) mal rezort vnútra a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).Lubyová informovala, že do piatka (18.5.) dostal rezort pripomienky od ostatných ministerstiev.vysvetlila. Zároveň potvrdila, že najrozsiahlejšie pripomienky mali ministerstvá vnútra a práce.povedala.Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania predstaví ministerka školstva novinárskej obci v piatok 25. mája. Ako avizoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva, v rámci NPRVaV Lubyová priblíži základné opatrenia, akčný plán a rozpočet na desať rokov.Ministerstvo školstva informovalo, že opatrenia uvedené v NPRVaV vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča. Na príprave NPRVaV participovali tri pracovné skupiny so zastúpením profesijných a odborných združení, ktorých sa opatrenia týkajú.