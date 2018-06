Lučenec predĺžil zmluvu s Američanom Griffinom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lučenec 4. júna (TASR) - Nováčik Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2018/2019 BKM Lučenec predĺžil zmluvu s 22-ročným americkým krídelníkom Johnnym Griffinom Jr. Pre zámorského basketbalistu bola predchádzajúca sezóna prvou medzi profesionálmi, absolvent univerzity Loyola New Orleans prišiel do Lučenca na začiatku kalendárneho roka.Vo farbách BKM odohral 12 stretnutí, v ktorých si priemerne na svoje konto pripísal 16,8 bodu, 8,1 doskoku, 2,6 asistencie a 2,3 zisku. Týmito číslami výrazne dopomohol Lučencu k tomu, aby sa stal celkovým víťazom prvej ligy v sezóne 2017/2018. Okrem toho ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča záverečného Final Four turnaja.vyjadril sa Griffin pre oficiálne klubové konto na Facebooku.