Lucenko: Janukovyč je podozrivý z ústavného prevratu

Zvrhnutý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 6. septembra (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč a exminister spravodlivosti Olexandr Lavrynovyč sú podozriví v kauze pokusu o štátny prevrat z roku 2010. Uviedol to dnes na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko.Ako citovala agentúra Ukrinform,roku viedol k uzurpácii štátnej moci, pretože právomoci prezidenta sa rozšírili na úkor zníženia vplyvu parlamentu a vlády. Podľa Lucenka Janukovyč avtedy bez súhlasu parlamentu zmenili platnú ústavu, pričom ju nahradili ústavou v tej podobe, aká bola prijatá v roku 1996.Agentúra RIA Novosti dodáva, že v tejto kauze teraz pokračuje súdne vyšetrovanie. Trestom za uzurpáciu štátnej moci je odňatie slobody v trvaní do desať rokov.Na Ukrajine od roku 2005 platila ústava, ktorú predložil Leonid Kučma a Ukrajina sa ňou zmenila z prezidentskej republiky na parlamentnú. Po svojom víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2010 Janukovyč dosiahol zrušenie platnosti tejto ústavy. Až do roku 2014 platila ústava prijatá v roku 1996.Proti Janukovyčovi i ďalším predstaviteľom jeho vlády sa od politických zmien, ku ktorým došlo na Ukrajine vo februári 2014, vedie aj vyšetrovanie pre podozrenie zo sprenevery štátnych financií, finančných machinácií, konfiškácie pozemkov, zneužívania funkcie verejného činiteľa i ohrozenia územnej celistvosti krajiny. Mnohí bývalí predstavitelia ukrajinského vedenia po zmene pomerov z Ukrajiny ušli - Janukovyč sa uchýlil do Ruska.