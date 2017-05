Lucescu predčasne skončil na poste trénera Zenitu Petrohrad

Mircea Lucescu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 28. mája (TASR) - Rumun Mircea Lucescu už nie je trénerom ruského futbalového klubu Zenit Petrohrad, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Róbert Mak. Po nevydarenej sezóne sa vedenie rozhodlo predčasne ukončiť vzájomnú spoluprácu.Zenit obsadil v tabuľke ruskej najvyššej súťaže tretie miesto za moskovskými klubmi Spartakom a CSKA a druhýkrát za sebou mu ušla miestenka do Ligy majstrov. Lucescu prišiel do Zenitu po mimoriadne úspešnom pôsobení v Šachtare Doneck, ale údajne mal nezhody s kľúčovými hráčmi a po roku na svojej pozícii skončil. Informovala agentúra AP.Podľa špekulácií médií by sa novým koučom mohol stať Roberto Mancini. V prípade dohody by sa Mancini stal druhým talianskym trénerom Zenitu, Luciano Spalletti bol pri kormidle od decembra 2009 do marca 2014.