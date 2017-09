Lucia Hrivnák Klocová sa rozhodla skončiť s kariérou

Na archívnej snímke slovenská atlétka Lucia Hrivnák-Klocová po rozbehu na 800 metrov žien na OH v brazílskom Riu de Janeiro 17. augusta 2016. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) – Štvornásobná olympionička a bronzová z ME 2010 v behu na 800 metrov Lucia Hrivnák Klocová končí s vrcholovou kariérou. Čaká totiž prírastok v rodine, bude však ešte behať a venovať sa trénovaniu mládeže. Oznámila to v stredu na tlačovej konferencii v Národnom športovom centre (NŠC).uviedla Hrivnák Klocová a pokračovalaÚspešnú kariéru Lucie Hrivnák Klocovej niekoľkými faktami pripomenul Alfonz Juck:Štvornásobná účastníčka olympijských hier reprezentovala Slovensko v Aténach 2004 (800 m – 19. miesto), v Pekingu 2008 (11. miesto), Londýne 2012 (5. miesto) a Riu de Janeiru 2016 (28. miesto). Na svojom konte má 86 reprezentačných štartov. Svoju prvú medailu z vrcholových podujatí získala na juniorských MS v Čile, kde obsadila v behu na 800 m 3. miesto. Hranicu dvoch minút v behu na 800 m prekonala prvý raz na Zlatej tretre v Ostrave 2007 druhým miestom za 1:59,88 min. V behu na 1500 m je slovenskou rekordérkou časom 4:02,99 v semifinále na OH 2012 v Londýne, kde vo finále skončila piata.Prírastok do rodiny Hrivnák-Klocovej by mal prísť na svet 1. apríla.dodala Hrivnák Klocová, ktorá sa v súčasnosti venuje aj tréningu 30-člennej mládežníckej prípravky v Martine:Pretekársku kariéru odštartovala Hrivnák Klocová v r. 1996 v AK ZŤS Martin (tréner Milan Nemeček), v rokoch 1999 – 2006 pokračovala v Slávii UK Bratislava, teraz je opäť v AK ZŤS Martin. Od roku 2000 je členkou Národného športového centra. Jej trénerom je od roku 1999 Pavel Slouka:Jednej z najlepších slovenských bežkýň v histórii slovenskej atletiky sa na tlačovej konferencii poďakovali za úspešnú reprezentáciu prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel, riaditeľ NŠC Boris Čavajda a predstaviteľ spoločnosti Top Atletics Alfonz Juck. Slovenský atletický zväz pripravuje rozlúčku v novembri 2017 na vyhlásení Atlét roka.