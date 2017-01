Lucia Šoralová sa v apríli predstaví na slovenskom turné

Lucia Šoralová Foto: TASR/Pavol Funtál Foto: TASR/Pavol Funtál

Bratislava 19. januára (TASR) – Speváčka Lucia Šoralová sa spolu so skupinou La Alma predstaví slovenským poslucháčom na slovenskom turné. V priebehu apríla uvedie osem koncertov, začne 1. apríla v Trenčíne, ďalšími zastávkami budú Martin (2.4.), Košice (3.4.), Žilina (24.4.), Poprad (25.4.), Trnava (26.4.), Nitra (27.4.) a Lučenec (28.4.).Na turné, ktoré dostalo názov Stará láska Nerez a vy podľa rovnomenného koncertného albumu skupiny Nerez z roku 1993, ju bude sprevádzať kapela La Alma v zložení Martin Brunner (klávesy), Michal Mihok (akordeón), Miloš Klápšte (kontrabas) a Juraj Kuchárek (bicie). Túto zostavu posilnia na turné dva piliere skupiny Nerez, dvaja gitaristi Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský.uviedla pre TASR speváčka.„Rozdelili sme turné na dve časti, aby som nebola dlho od detí. My nemáme babičky, spoliehame na pomoc opatrovateľky. Máme naplánovaných viacero spoločných stretnutí, na ktorých doladíme celý koncert,“ dodala Lucia.Speváčka a muzikálová herečka Lucia Šoralová (*9.1.1977, Bratislava) bola už ako školáčka členkou detského divadelného štúdia pri PKO, neskôr účinkovala v divadelnom súbore Ludus. Od sedemnástich spievala v Lúčnici. V roku 1996 bola úspešná v konkurze do českej verzie muzikálu Vlasy v pražskom divadle Pyramída. Jej pôsobiskom je hlavne Praha, kde účinkovala vo viacerých úspešných muzikáloch, medzi nimi Dracula (úloha Loraine), Krysař (Agnes), Hamlet (Ofélia), Johanka z Arku (hlavná postava Johanka), Miss Saigon (Kim), Tajemství (Anežka), v októbri 2009 účinkovala v pražskej Štátnej opere v hudobnej inscenácii Kudykam autorov Michala Horáčka a Petra Hapku, hrala v muzikáli Robin Hood.Lucia vydala tri štúdiové albumy, Zblízka (2002), druhým je Púšť (2005), na ktorom mala aj duet s názvom Man O To so švédsko-iránskym spevákom Arashom. V novembri 2012 vyšiel jej tretí album s názvom O lásce, cti a kuráži. Lucia s partnerom Ondřejom Soukupom majú dve deti, dcéru Rebeku a syna Ondreja. Hudobná kritika ju označila za pokračovateľku šansónovej dráhy Hany Hegerovej.