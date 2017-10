Lucie Bílá sa predstaví v úlohe Deloris v muzikáli Sestra v akcii

Česká speváčka Lucie Bílá. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. októbra (TASR) – Spevácka diva Lucie Bílá sa už za sedem dní predstaví českým divákom v ďalšom muzikáli. Pražské Hudobné divadlo Karlín pripravuje novú hudobnú komédiu Sestra v akcii a produkcia obsadila Luciu Bílou do hlavnej úlohy Deloris Van Cartier, teda sestry Mary Clarence. Premiéra bude 19. októbra.V ďalších postavách sa predstavia Světlana Nálepková, Václav Noid Bárta, Tomáš Trapl, Václav Vydra, Markéta Procházková a ďalší umelci. Režisérom muzikálu je Antonín Procházka, choreografom Pavel Strouhal, hudbu zložil Alan Menken, libreto napísali Bill a Cheri Steinkellner, preklad a české texty realizoval Adam Novák.Americká muzikálová komédia Sestra v akcii na motívy svetoznámeho filmu prichádza po londýnskom West Ende, americkej Broadwayi, Viedni či Hamburgu do Prahy. Predlohou je film o barovej speváčke Deloris Van Cartierové, ktorá sa musí pred zločincami ukryť do kláštora medzi rádové sestry. Jej príchod však doposiaľ pokojný kláštorný život zásadne naruší a vnesie do neho rad nečakaných noviniek.Americký film Sister Act režiséra Emile Ardolina mal premiéru 29. mája 1992. Snímka s populárnou Whoopi Goldberg bola komerčne veľmi úspešná.Lucie Bílá má vzácny dar, svedčí jej pop, rock, metal, muzikál aj vážna hudba. Vo všetkých žánroch dosiahla úspechy, či už v podobe 19 zlatých slávikov, 19 cien Gramy českej akadémie populárnej hudby či ceny Thálie za Johanku z Arku. Ktorý žáner má u nej prednosť?uviedla speváčka pre TASR.