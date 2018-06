Lucie, najúspešnejšia česká kapela, vydáva Vinylbox

Na snímke basgitarista skupiny Lucie Petr Chovanec. Foto: TASR/Jakub Kotian Na snímke basgitarista skupiny Lucie Petr Chovanec. Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) – Lucie je najúspešnejšia česká kapela, na hudobnú scénu vstúpila v roku 1988 prvým singlom Pár fíglů. V priebehu nasledujúcich 16 rokov vydala sedem radových štúdiových albumov, dva koncertné dvojalbumy a jednu výberovku.Pre fajnšmekrov a fanúšikov, ktorým chce takto kapela skrátiť čakanie na nový album Evoluce, pripravila Lucie darček v podobe luxusného Vinylboxu, ktorý obsahuje zremastrované všetky radové albumy, oba dnes už raritné živé vystúpenia z pražskej Lucerny a archívny buklet fotografií z histórie kapely.Radovými sú albumy Lucie, In The Sky, Černý kočky mokrý žáby, Pohyby, Větší než malé množství lásky, Slunečnice a Dobrá kočzka která nemlsá, box doplňujú koncertné albumy Lucie Live I a Lucie Live II.Skladba Takhle tě mám rád, ktorú zverejnili v máji tohto roku, je prvým singlom z pripravovanej nahrávky Evoluce, ktorú skupina vydá na jeseň. Zároveň s ňou vyrazí na veľkolepé turné. Okrem Prahy sa zastaví v Ostrave, Brne a zavíta aj na Slovensko, konkrétne do Bratislavy a Košíc. TASR informovala Ľuba Svatá z vydavateľstva Universal Music.