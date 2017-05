Lucie si vybrala predskokana trnavského koncertu - Petra Aristona

Foto: Peter Aristone Foto: Peter Aristone

Bratislava 4. mája (OTS) - V sobotu 3. júna 2017 o 21:00 fanúšikovia privítajú fanúšikovia v trnavskej CITY ARENA na štadióne Antona Malatinského česko-slovenskú hudobnú legendu skupinu Lucie. Tá tu odohrá svoj jediný verejný slovenský koncert v tomto roku. Jej predskokanom bude talentovaný Peter Aristone, ktorý bodoval v prestížnej hitparáde MTV a úspešne sa presadil v zahraničí. Vybrali si ho práve členovia kapely Lucie.Pre skupinu Lucie nie je Peter Aristone žiadnou neznámou. Predstavil sa totiž už ako hosť na turné frontmana skupiny Lucie Davida Kollera. Peter tiež „predskakoval“ v roku 2015 na dvojkoncerte populárnych kapiel Chinaski a Desmod a odohral sériu vystúpení s prešovskou kapelou Komajota.Peter Aristone, rodák z Bratislavy, svoju profesionálnu kariéru začal ako člen kapely Popcorn Drama. Po osamostatnení sa vydal svoj prvý sólový album 19 Days in Tetbury, ktorý vyšiel v marci 2014. Producentom albumu bol už dobre známy Greg Haver, ktorý v minulosti spájal svoje sily s legendárnymi Manic Street Preachers.V minulom roku pripravil pre svojich fanúšikov EP Gold, z ktorého dva single úspešne bodovali v českých rádiách. Štyri autorské akustické skladby a cover verzia od kvarteta Crosby, Stills, Nash & Young na EP albume vznikli v produkcii svetoznámeho Sachy Skarbeka (Adele, James Blunt, Miley Cyrus). Titulnou piesňou Gold prekročil hranice Európy a podarilo sa mu presadiť sa v populárnej americkej televízii MTV. Tento úspech odštartoval v roku 2016 sériu viac ako 20 koncertov v rámci turné so soul-rockovým spevákom Marcom Broussardom.,“ hovorí,“ dodáva, klávesista Lucie.Lístky, vrátane lístkov na mimoriadny koncertný vlak z Bratislavy do Trnavy, sú v predaji na maxiticket.sk