Lúčna zmes v Landererovom parku bude, Staré Mesto plánuje opatrenia

Bratislava 31. júla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto sa vysadenia lúčnej zmesi v Landererovom parku v blízkosti Šafárikovho námestia nevzdáva, do budúcna však plánuje zaviesť niekoľko opatrení. Nimi chce predísť aktuálnemu stavu, kedy prvá zmes pre horúčavy a málo vlahy, ale aj zvieracích škodcov nevzišla a momentálne sa na ploche, na ktorej stálo Bistro Kazačok, darí burine. Lúčna zmes by pritom v rámci projektu parku mala byť na všetkých súčasných betónových a asfaltových plochách.uviedla pre TASR Nora Remiárová zo staromestského miestneho úradu. Práve to sa podľa nej stalo aj na pokusnej ploche, keď sa závlahy cisternami v období predchádzajúceho sucha ukázali ako nedostatočné. Okrem toho sa uvažuje aj o prekrytí plochy po výseve geotextíliou, keďže časť osiva znehodnotili aj holuby. Zabezpečiť by to mal dodávateľ, ktorý zároveň na vlastné náklady zabezpečí aj nové osivo. Predchádzajúce semená vyšli mestskú časť na 500 eur.V rámci prvej etapy sa okrem samotného výsevu vybúrali plochy po bývalom bistre, čo podľa Remiárovej bola niekoľko desiatok centimetrov hrubá vrstva betónu. Čo spolu s jej odvozom a legálnym zaskládkovaním a návozom i rozprestretím novej drenážnej vrstvy a ornice vyšlo samosprávu doteraz na zhruba 50.000 eur. Počas augusta by mala byť odstránená burina, s druhou etapou prác by sa malo začať v septembri. Vybudované budú nové dláždené a vodopriepustné chodníky a vysiate ďalšie zelené plochy a nové stromy, ktoré pribudnú k zrevitalizovaným súčasným drevinám. Pribudnúť by malo aj detské ihrisko, nové priestory na oddych či obslužný objekt s verejnými toaletami.Po dokončení by mal vzniknúť na ploche takmer 3000 metrov štvorcových otvorený, zelený a bezbariérový priestor, ktorého centrálnu časť bude tvoriť nový "sezónny" pavilón, otvorený od jari do jesene, a fontána. Tie by mali byť zároveň večer nasvietené špeciálnym osvetlením LED technológiou, rovnako ako stromová aleja pozdĺž chodníka na Alžbetínskej ulici. Projekt revitalizácie predmetného územia počíta s nákladmi okolo 300.000 eur, v súčasnosti samospráva rokuje o spolupráci so súkromným investorom.dodala Remiárová.Návrh na revitalizáciu územia vyberalo Staré Mesto v medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži na prelome rokov 2015/16. Nesie zatiaľ pracovný názov Landererov park, teda pomenovanie po niekdajšej dominantnej stavbe na tomto území, ktorou bol práve Landererov palác a na počesť prvého kníhtlačiara v Bratislave Jána Michala Landerera.