Lúčnica po zhruba 30 rokoch vystúpi vo Vysokých Tatrách

Lúčnica, ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Štrbské Pleso 27. júna (TASR) – Umelecký súbor Lúčnica sa po zhruba 30 rokoch vráti do Vysokých Tatier. Jej členovia si už obzreli areál pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese, kde na prelome júla a augusta absolvujú sériu sprievodných aktivít a vystúpení. TASR o tom informovala Štefánia Bartošová.Umelecký súbor pricestuje do Vysokých Tatier vlakom, počas svojho programu absolvujú Lúčničiari túru na Kriváň, spolu s folklórnymi skupinami a súbormi z podtatranských obcí a miest si zaspievajú pri Štrbskom plese. Podľa slov Bartošovej to bude prehliadka krojov a spevov všetkých generácií. Malí záujemcovia si budú môcť s tanečníkmi Lúčnice vyskúšať aj tanečnú školu.Vyvrcholením bude vystúpenie takmer 50-členného tanečného súboru so speváckou skupinou a orchestrom vo štvrtok 3. augusta. Najskôr sa pod skokanskými mostíkmi predstavia detské folklórne súbory spod Tatier.