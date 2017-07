Lúčnica v Kazachstane ukázala plnú krásu ľudového tanečného umenia SR

Na archívnej snímke vystúpenie tanečného súboru Lúčnica. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Astana 18. júla (TASR) - Umelecký súbor Lúčnica, ktorý dnes vystúpil na národnom dni Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2017 v kazašskej metropole Astana, ukázal hosťom a návštevníkom celú krásu ľudového tanečného umenia svojej krajiny. Vyzdvihli to kazašské internetové médiá.Po tradičnom vztýčení národných zástav - slovenskej a kazašskej - za zvukov hymien oboch krajín, sa hosťom na výstavisku prihovoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR). Vojtech Ferencz v príspevku hovoril o záujme Slovenska spolupracovať s Kazachstanom.citovala Kazachstanská pravda predstaviteľa MH SR. "Venujeme pozornosť upevneniu obchodných a ekonomických vzťahov medzi našimi priateľskými krajinami," citovali noviny.Tie sa opäť venovali vystúpeniu umeleckého súboru Lúčnica, pričom zdôrazniliv ich vystúpeniach a vyzdvihli. Z hudobných nástrojov venovali osobitnú pozornosť fujare a cimbalu.Po umeleckej časti návštevníci prešli do slovenského pavilónu na EXPO-2017, kde, z ktorých najmä jedna pútala mimoriadnu pozornosť divákov, a to Ecokapsula.Portál 24.kz písal napríklad o slovenskom konštruktérovi a vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi (1870-1941). Tvárou jednej expozície sa stal profesionálnyPeter Sagan. V pavilóne Slovenska sa tiež veľká pozornosť venuje vode, upozornil portál 24.kz.Kazachstan od 1. januára 2017 zaviedol aj pre občanov Slovenska bezvízový styk na 30 dní.Kazašská metropola je v dňoch 10. júna-10. septembra hostiteľkou Svetovej výstavy EXPO 2017 Astana. Nosnou témou výstavy je Energia budúcnosti s podtémami: Znižovanie emisií CO2, Energeticko-efektívny obraz života a Energie pre všetko. Na EXPO 2017 sa zúčastňuje 115 krajín vrátane Slovenska, generálnou komisárkou expozície SR je Patrícia Žáčiková. Charakter slovenskej expozície vystihuje heslo:. Počas trvania výstavy Slovensko sprevádza značka Energy & Slovakia Good Idea.