Ľudia bez prístrešia môžu v zime využiť v Rimavskej Sobote nocľaháreň

Rimavská Sobota 10. januára (TASR) – Ľudia bez prístrešia, ktorí sa nachádzajú v hmotnej alebo sociálnej núdzi a nemajú uspokojené základné životné potreby, môžu aj túto zimnú sezónu v Rimavskej Sobote využiť služby tamojšej nocľahárne na Hviezdoslavovej ulici.informovala Angela Kecskemétyová z oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu Rimavská Sobota.S ľuďmi bez prístrešia mesto podľa jej slov vykonáva aj sociálnu prácu prostredníctvom svojich sociálnych pracovníkov.dodala Kecskemétyová.Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia v Rimavskej Sobote tvoria dve budovy, ktoré sú rozčlenené na priestory pre mužov a pre ženy. Mužská časť má kapacitu 13 osôb a ženská štyri osoby. Mesto toto zariadenie prevádzkuje každoročne od októbra do apríla, pričom priestory sa otvárajú o 19.00 h a záujemcovia o prespanie musia prísť najneskôr do 21.00 h. Budovu musia opustiť ráno do 7.00 h.