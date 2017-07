Ľudia by sa pre dovolenky nemali zadlžovať nad svoje finančné možnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júla (TASR) - Ľudia by sa pre letné dovolenky nemali zadlžovať nad svoje finančné možnosti. Upozorňuje na to Slovenská komora exekútorov (SKE).opísala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.Dovolenka podľa jej slov pominie, ale záväzky ostanú a bude ich treba zaplatiť.upozornila. Na zadlžovanie domácností už podľa nej viackrát upozornila aj Národná banka Slovenska.Rast úverov domácností bol totiž vlani najrýchlejší v Európskej únii, pričom rodiny majú málo úspor v porovnaní s dlhmi.dodala Kolesárová.Z hľadiska osobnej finančnej bezpečnosti by si preto mali ľudia podľa nej dopriať len takú dovolenku, ktorá zodpovedá ich finančným možnostiam a ktorú vedia zaplatiť zo svojich úspor. "doplnila.Slovenská komora exekútorov pritom podľa Kolesárovej v rámci svojho programu Bližšie k ľuďom dlhodobo vyvíja vlastné informačné a vzdelávacie aktivity a upozorňuje ľudí na možné riziká, ktoré neskôr vedú až k exekúcii.uviedla.