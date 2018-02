Ľudia majú stále záujem o refinancovanie svojich úverov

Budova Národnej banky Slovenska Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Klienti na Slovensku mali v závere minulého roka požičaných od bánk prostredníctvom spotrebných úverov 4,56 miliardy eur. Vyplýva to z najnovších údajov Národnej banky Slovenska (NBS).Úroky na nich sa stále držia na historicky najnižších úrovniach. Aj preto sa oplatí refinancovať už existujúce finančné záväzky, hoci nemusí ísť o úveryniekoľko rokov. Náklady na splácanie nových spotrebných úverov sa za uplynulé tri roky znížili z 12,92 % v januári 2015 na 9,11 % v decembri 2017.Vyšší záujem o refinancovanie už existujúcich finančných záväzkov vlani zaznamenali aj v ČSOB. V porovnaní s rokom 2016 sa zvýšil o takmer desatinu. V priemere klienti čerpali na tento účel úver v priemernej výške 9500 eur.uviedla Andrea Lazar, riaditeľka Odboru retailového segmentu ČSOB.Klienti môžu využiť úver na refinancovanie nielen pri spotrebnom úvere, ale môžu si tak skonsolidovať aj kreditné karty, ktoré čerpajú, povolené prečerpania na účte, lízing či nákupy na splátky.Refinancovanie si môže klient prispôsobiť aj podľa súčasnej finančnej situácie. Po dohode s bankou si totiž môže výšku svojich mesačných splátok aj zvýšiť a nový úver tak splatiť rýchlejšie, alebo naopak, znížiť a predĺžiť obdobie splácania.Samozrejme platí, že klient, ktorý chce refinancovať, by si mal vopred overiť podmienky a celkové náklady spojené so splácaním a vybavením úveru. RPMN by mala byť nižšia ako pri existujúcich úveroch.TASR informovala Anna Jamborová z ČSOB.