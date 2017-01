Ľudia môžu hodnotiť poštu, jej personál či spokojnosť so službami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) – Čas strávený na pošte, ochota personálu či priestory pobočiek – to všetko môžu hodnotiť zákazníci Slovenskej pošty. Tá totiž pred pár mesiacmi spustila v spolupráci so systémom Staffino hodnotenie svojich pobočiek.Počas prvých troch mesiacov fungovania poslali ľudia podľa Alexandry Cimermanovej z odboru komunikácie Slovenskej pošty niekoľko tisíc pochvál a pripomienok. "Projekt sa postupne rozšíril na takmer 200 pobočiek," vyčíslila.Zo všetkých hodnotení, ktoré poslali ľudia, je podľa nej 70 % pochvál. Ľudia najviac vyzdvihli možnosť SIPO poistenia a zavedenie elektronického oznamovania zásielok, ktoré postupne nahrádza známe žlté lístky.opísala Cimermanová.Naopak, priestory pobočiek, listové a balíkové služby či rýchlosť vybavenia by sa mohli podľa ľudí zlepšiť.uviedol generálny riaditeľ pošty Róbert Gálik. Zároveň z hodnotenia vyplynulo, že ľudia najcitlivejšie vnímajú čas strávený na pobočkách pôšt a aj to, v akom sú stave.