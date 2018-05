Ľudia na Slovensku môžu investovať do fondov aj online

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Nový finančný produkt umožňuje ľuďom na Slovensku investovať online. Nástroj spoločnosti Finax predstavil jej generálny riaditeľ Juraj Hrbatý s tým, že ide produkt, pri ktorom by mal mať klient vyššie výnosy ako v podielových fondoch.Spoločnosť ponúka ľuďom produkt založený na investovaní do indexových fondov, kde klient naraz zainvestuje do 6000 najväčších a najúspešnejších firiem a tým sa stávajú ich spolumajiteľom.skonštatoval Hrbatý, pričom priemerne sú vyššie o 4 % v porovnaní v priemerom najpredávanejších podielových fondov v SR.Finax investuje prostredníctvom indexových fondov ETF, ktoré podľa Hrbatého ponúkajú výhodu toho, že z nich klienti neplatia dane. Dodal, že od roku 2016 platí na Slovensku tzv. ročný daňový test, pri ktorom sú príjmy z cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu držaných minimálne rok od dane oslobodené.Zároveň môžu ľudia investovať online.poznamenal investičný riaditeľ spoločnosti Radoslav Kasík. Vhodné investície vyberá klientom služba robo-advisor, internetový poradca. Reálne fungovanie takéhoto investovania priblíži firma prostredníctvom spoluzakladateľa spoločnosti a tenistu Dominika Hrbatého.uviedol.Tento produkt podľa generálneho riaditeľa spoločnosti stojí na troch pilieroch bezpečnosti, medzi ktoré patrí dohľad Národnej banky Slovenska (NBS), členstvo v Garančnom fonde investícií a členstvo v Asociácii obchodníkov s cennými papiermi.