Ľudia nahlasujú na Trumpovu horúcu linku kriminálnikov z vesmíru

Washington 8. mája (TASR) – Americký prezident Donald Trump pred vyše dvoma týždňami zriadil horúcu telefonickú linku na nahlasovanie zločinov spáchaných nelegálnymi prisťahovalcami. Občania ju však nevyužívajú tak, ako chcel. Robia si z nej žarty a nahlasujú zločiny spáchané mimozemšťanmi či rozprávkovými postavičkami.hovorí nápis na obrázku s ufónmi sediacimi v hľadisku športového zápasu.znie ďalší vtip využívajúci nie mimozemšťanov, ale Sasquatcha alebo Veľkú nohu – veľkého ľudoopa, ktorý údajne obýva lesy na severozápade USA.vymenúva iný Američan ďalšie hrôzostrašné postavičky z povestí.Na vtipné nahlásenia na telefonickú linku VOICE alebo na sociálnych sieťach upozornili rozhlasová stanica NPR a denník Washington Post.Úrad na pomoc obetiam zločinov spáchaných imigrantmi (VOICE) má podľa Trumpa dať, a pomôcť rodinám, ktoré sa stali obeťami zločinov spáchaných nelegálnymi prisťahovalcami.uviedol minister vnútornej bezpečnosti John F. Kelly.Kritici tohto kroku ale hovoria, že je neférovo zacielený na populáciu, u ktorej je v skutočnosti menšia pravdepodobnosť, že spácha zločin, než u amerických občanov. Takýto postoj môže podľa nich nastoliť nebezpečný precedens a viesť k nárastu zločinov z nenávisti.zdôraznil denník The New York Times a dodal, že podľa údajov ministerstva spravodlivosti nie je občanom USA len päť percent spomedzi všetkých väzňov v krajine.Americká colná a imigračná služba (ICE), pod ktorú VOICE spadá, posmešné telefonáty kritizovala ako zneužívanie zdrojov, ktoré sú určené na pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú.vyhlásila ICE.