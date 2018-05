Ľudia pestujúci šport sú podľa prieskumu šťastnejší, podľa vedcov stačí desať minút denne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. mája - Ľudia, ktorí športujú alebo sa venujú nejakej fyzickej aktivite, sú šťastnejší a veselší ako tí, ktorí sa takmer vôbec nehýbu. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorej výsledky zverejnil tím amerických vedcov okolo Weiyuna Chena, profesora kineziológie na University of Michigan, a o ktorej v piatok informoval americký denník The New York Times (NYT).Podľa vedcov pritom nezáleží až tak veľmi na tom, koľko a akému športu či pohybovej aktivite sa človek venuje. Už desať minút pohybu denne, alebo dve tridsaťminútovky týždenne, robia veľký rozdiel.Platí však, že čím viac času človek venuje športu a pohybu, tým je pravdepodobnejšie, že sám seba bude považovať za veselého a spokojného.Štúdia Chenovho tímu sa nevenovala otázke, prečo je tomu tak, ale pospájala výsledky všetkých výskumov orientovaných na súvislosť pohybu a deklarovaného šťastia uskutočnených od roku 1980. Takýchto výskumov bolo za ten čas 23 a každý jeden z nich dokazoval prepojenie medzi pohybom a subjektívnym pocitom veselosti, šťastia či psychickej vyrovnanosti."Ak sa ľudia venovali športu najmenej 30 minút po väčšinu dní v týždni, čo je v USA aj v Európe štandardné odporúčanie na zachovanie si zdravia, mali o 30 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa budú cítiť šťastní, ako tí, ktorí tieto odporúčania nespĺňali," cituje Chena NYT.