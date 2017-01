Ľudia podľa personalistov chýbajú všade, nedostatok musí riešiť vláda

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – V roku 2017 budú na Slovensku chýbať ľudia na všetky typy pracovných pozícií vrátane nízkokvalifikovaných. Predpovedajú to personálne spoločnosti, podľa ktorých musí tento problém riešiť vláda prijatím súboru opatrení.Spoločnosť ManpowerGroup poukázala na to, že populácia starne, silná populačná vlna odchádza do dôchodku a na trh práce prichádza vlna slabá, ktorá tento počet ľudí nenahradí.uviedla pre TASR jej generálna riaditeľka Jaroslava Rezlerová.Firmy podľa nej budú musieť prepájať nábor a marketing, aby efektívnejšie oslovovali správnych ľudí a ponúkali im to, čo ich skutočne motivuje.domnieva sa Rezlerová.Ako dodala, ľudia v okolí veľkých miest nebudú k dispozícii, takže firmy budú viac outsourcovať odborné práce od subdodávateľov a zároveň budú musieť robiť nábory v zahraničí – na kvalifikované aj nekvalifikované pracovné miesta.myslí si.Anna Ričányová zo spoločnosti Grafton Slovakia označila plán vlády do roku 2020 za viac než ambiciózny.zhodnotila.Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily môže byť podľa nej v budúcnosti jednou z najväčších bariér príchodu zahraničných investorov na Slovensko.opísala Ričányová.Najvypuklejší problém s nedostatkom pracovnej sily je podľa spoločnosti McRoy Group v automobilovom a strojárskom priemysle, ale aj v IT a telekomunikáciách. Nedostatok ľudí však postupne rastie aj v malo- a veľkoobchode.upozornil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy Luboš Sirota.Riešenie vidí v zrušení možnosti poberať štátne dávky a popri tom si privyrábať na dohodu či obmedzení možnosti nezamestnaných odmietať adekvátne zamestnanie. Zároveň navrhuje obmedziť opätovné zaradenie človeka do evidencie nezamestnaných, ak bol opakovane prepustený z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny.Pomôcť by mohla podľa Sirotu aj podpora rozvoja nájomného bývania, a tým mobility pracovnej sily, prepracovanie rekvalifikačných kurzov podľa požiadaviek zamestnávateľov, rozbehnutie projektu duálneho vzdelávania alebo zavedenie medzitrhu práce za súčasného zrušenia minimálnej mzdy.