Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Ľudia s vyššími príjmami zaplatia na zdravotných odvodoch viac. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotných poisťovní sa oddnes zrušil. Zmeny priniesla novela zákona o zdravotnom poistení. Opatrenie by sa malo dotknúť asi 15.000 ľudí, ktorých mesačný príjem je vyšší ako 4290 eur.povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Petra Balážová.Do zdravotníctva by týmto opatrením malo prísť asi 82 miliónov eur. Väčšinu peňazí chce rezort použiť na obnovu nemocníc a nákup zdravotníckej techniky. Začať s tým plánuje už tento rok.uviedol minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Na to, aby sa väčšina spomínaných peňazí dostala priamo do nemocníc a nie do zdravotných poisťovní, znížil štát od januára tohto roka sadzbu za svojich poistencov. Tá je po novom vo výške 3,78 percenta z vymeriavacieho základu. Za svojich poistencov by tak mal štát zaplatiť o asi 70 miliónov eur menej. Do zdravotných poisťovní by tak z asi 82 miliónov eur malo poputovať 12 miliónov.Financie by podľa ministerstva zdravotníctva mali byť konkrétne použité na obnovu technického vybavenia, rekonštrukcie budov a ostatných technických zariadení - ako sú urgentné príjmy, diagnostické prístroje, tepelné hospodárstvo, výťahy či parkoviská. Časť z týchto peňazí by mala byť použitá i na vybudovanie detenčného ústavu.