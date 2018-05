Ľudia sa budú môcť uchádzať o príspevok na presťahovanie sa za prácou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 1. mája (TASR) - Zvýšenie záujmu ľudí vycestovať za prácou či zjednodušenie podmienok zamestnávania ľudí z tretích krajín. Toto sú zmeny, ktoré prinesie novela zákona o službách zamestnanosti vstupujúca do platnosti 1. mája.Príspevok na dochádzku za prácou stúpne zo 135 eur na 200 eur, príspevok na podporu mobility za prácou bol doteraz maximálne do 250 eur, po novom sa má upraviť do hranice 400 eur, ak pôjde o manželský pár, tak má byť 600 eur. Zároveň sa pri ňom skráti podmienka týkajúca sa vzdialenosti zo 70 kilometrov na 50 kilometrov. Právna norma umožní poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou bez ohľadu na vymedzenie spôsobu dopravy do zamestnania, a to vypustením obmedzenia dochádzania za prácou len hromadnými dopravnými prostriedkami.Vypustí sa aj obmedzenie poskytovania príspevku na dochádzku za prácou v rámci jednej obce a predĺži sa obdobie poskytovania príspevku pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, obdobne ako pri poskytovaní príspevku na podporu mobility za prácou.Novelou sa zavádza i úplne nový príspevok na presťahovanie sa za prácou, ktorý bude v maximálnej výške 4000 eur, v prípade manželov príspevok dosiahne 6000 eur. Jeho poberatelia však budú musieť preukázať vynaložené náklady.Zjednodušia sa taktiež podmienky pre zamestnávanie ľudí z tretích krajín. Dôvodom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Týkať sa to má okresov, kde je miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %. Zamestnávatelia však budú mať povinnosť zabezpečiť primerané ubytovanie pre vysielaných zamestnancov, ako aj povinnosť doložiť príslušné doklady preukazujúce ich vyslanie. Zamestnávateľ však bude môcť zamestnať občana z tretej krajiny len v prípade, že za posledné dva roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok ľudí, stanoví komisia na tripartitnej úrovni. S cieľom zrýchlenia procesu pri vydávaní jednotných povolení vo všeobecnosti sa navrhuje skrátenie obdobia pre nahlasovanie voľných pracovných miest za účelom posúdenia situácie na trhu práce z 30 na 20 kalendárnych dní. Počet takýchto ľudí u daného zamestnávateľa však bude môcť byť najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov. Novelou sa má zabezpečiť pre zamestnancov z tretích krajín aj vhodné ubytovanie.Novelou zákona sa spresní aj kvórum, z ktorého sa vypočíta podiel 30 % zamestnancov z tzv. tretích krajín.uvádza sa v návrhu. To znamená, že ak zamestnávateľ z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnáva napríklad 40 % štátnych príslušníkov tretích krajín a má záujem zamestnať ďalších, aj na výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, nebude môcť využiť navrhovaný zjednodušený postup. Toto opatrenie má zabrániť tomu, aby sa nedostatok kvalifikovaných pracovných síl zneužíval na sociálny damping.Príspevok na presťahovanie za prácou by podľa odhadov mohlo využiť 75 ľudí, príspevok na podporu mobility za prácou by sa mal dotknúť 913 a príspevok na dochádzku za prácou by mohlo využiť 5367 ľudí.