Ľudia sa kvôli slabej finančnej gramotnosti dostávajú do problémov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. apríla (TASR) – Kvôli nedostatočnej finančnej gramotnosti sa ľudia na Slovensku často dostávajú do problémov. Potvrdzuje to Národná banka Slovenska (NBS), ktorá sa každoročne zaoberá tisíckami podnetov od občanov. Vlani sa napríklad najčastejšie týkali podnety spotrebiteľských úverov poskytovaných nebankovkami.To, že finančná gramotnosť nie je silnou stránkou Slovákov, potvrdzujú aj pravidelné testovania 15-ročných žiakov na školách.priblížila hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.NBS sa pravidelne zaoberá sťažnosťami občanov, ktorí majú problém s finančnými inštitúciami aj práve kvôli nedostatočným znalostiam.potvrdzuje Vráblik Solčányiová.V súvislosti s úvermi mnohí spotrebitelia podľa vyjadrení NBS stále nerozumejú tomu, ako si porovnať výhodnosť rôznych pôžičiek a čo znamená ukazovateľ ročná percentuálna miera nákladov (RPMN).priblížila hovorkyňa NBS.Slovenský regulátor preto každoročne organizuje viaceré aktivity, ktoré majú prispieť k zlepšeniu finančného vzdelania ľudí. V rámci rôznych prednášok či výstav NBS ročne stretne 3000 študentov.vymenovala aktivity Vráblik Solčányiová.Okrem toho plánuje NBS tento rok vydať publikáciu zameranú na podporu finančnej gramotnosti pre seniorov. Taktiež sa národná banka zapája do súťaží o menovej politike pre študentov stredných škôl.