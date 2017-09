Ľudia sa môžu vrátiť do niektorých dedín v okolí sopky Agung

Sopka Mount Agung. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 30. septembra (TASR) - Väčšina zo 140.000 ľudí, ktorých evakuovali z dedín v okolí sopky Agung na indonézskom ostrove Bali kvôli hroziacej erupcii tohto vulkánu, sa môže vrátiť do svojich domovov. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu indonézskeho úradu pre zmierňovanie následkov katastrof Sutopa Nugroha.povedal Nugroho.Úrady musia z ohrozenej zóny v okruhu 12 kilometrov dostať aj približne 18.000 kráv, ktoré sú pre dedinčanov dôležitým zdrojom obživy a bez nich odmietli svoje príbytky opustiť. Doteraz sa podarilo dostať do bezpečia okolo 1400 zvierat.S návratom domov zatiaľ nemôže počítať asi 70.000 ľudí žijúcich v oblastiach, ktoré vláda označila za nebezpečné.Najvyšší stupeň pohotovosti pre sopku Agung platí od 22. septembra. Vulkanológ Gede Suantika, ktorý pracuje aj pre indonézsku vládu, uviedol, že sopka môže vybuchnúť kedykoľvek - v priebehu niekoľkých dní, ale môže to trvať aj celé týždne.Sopka Agung vysoká 3031 metrov vybuchla naposledy v roku 1963 a usmrtila vyše 1100 ľudí. Aktívna zostala približne rok.