Ľudia sa poslancov v NR SR pýtajú na školstvo. Čo im vyčítajú?

Na snímke účastníci Dňa otvorených dverí NR SR a osláv Dňa Ústavy SR, 1. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 1. septembra (TASR) – Počas dnešného Dňa otvorených dverí zavítali do Národnej rady (NR) SR stovky ľudí, ktorí poslancov konfrontovali otázkami z bežného života. Najviac sa zaujímali o problematiku školstva, dôchodcov, sociálne otázky i budúcnosť mladých. Boli však aj takí, ktorí prišli len preto, aby nazreli do priestorov parlamentu.Šesťdesiatročný Ján z Partizánskeho pricestoval do Bratislavy s rodinou.uviedol pre TASR. Jedenásťročnému Renému sa najviac páčila rokovacia sála a tešil sa na vojakov.Sedemdesiatročná Mária zastupovala na Dni otvorených dverí dôchodcov a preto ju aj najviac trápilo ich postavenie v spoločnosti.konštatovala.Politikom odkázala, aby sa nehádali, lebo ľudia sú už z toho unavení.uzavrela.Desaťročnej Emke i dvadsaťročnej študentke Kristíne sa najviac páčilo, že sa mohli odfotografovať s predsedom NR SR Andrejom Dankom.uviedla mladá študentka.Na predsedu klubu hnutia OĽaNO Richarda Vašečku sa ľudia podľa jeho slov obracali najmä s tým, že sa na Slovensku kradne.spresnil počas Dňa otvorených dverí. Šéfa klubu Mosta-Híd Gábora Gála ľudia oslovovali najmä vo veci koaličnej krízy a predčasných volieb.uviedol. Poslanec bol mladým návštevníkom ostro konfrontovaný.dodal poslanec.Na poslanca Dušana Čaploviča (Smer-SD), ktorý je zároveň členom školského výboru, sa ľudia obracali najmä s problematikou školstva, starších skôr zaujímalo sociálne zabezpečenie. Starší návštevník ho priamo konfrontoval s problematikou nájomných bytov pre mladých. Šéfka klubu SaS Natália Blahová sa venovala skôr problémom týkajúcich sa oblasti detí.Národná rada SR v dnešný Deň Ústavy SR otvorila brány verejnosti. Otvorený je aj Bratislavský hrad. Návštevníci si okrem priestorov, kam zvyčajne verejnosť nemá prístup, môžu pozrieť aj folklór, policajnú či vojenskú techniku a národné plemená.Pri príležitosti 25. výročia prijatia slovenskej ústavy sa uskutoční aj slávnostné zasadnutie parlamentu a večer bude galaprogram Zem spieva na hrade. Oslavy ukončia slávnostné salvy a ohňostroj.