Ľudia spomínajú na princeznú Dianu aj na mieste smrteľnej nehody

Žena vzdáva hold princeznej Diane nad tunelom Pont de l'Alma v Paríži vo štvrtok 31. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. augusta (TASR) - Smútiaci ľudia si dnes v Paríži uctili pamiatku princeznej Diany neďaleko tunela Alma, v ktorom pri autonehode pred 20 rokmi utrpela smrteľné zranenia. Kládli tam kvety, fotografie a osobné odkazy na počesť milovanej členky britskej kráľovskej rodiny.Starostka Paríža Anne Hidalgová prišla okolo 7.00 h s obrovskou kyticou kvetov, ktoré tiež položila k Plameňu Slobody, zlatému pamätníku nad spomínaným tunelom Alma, kde sa smrteľná havária 31. augusta 1997 stala. Zlatý plameň je odvtedy neoficiálnym pomníkom Diany.Francúzka Yvette Demiliová, ktorá prišla Diane vzdať hold, si zosnulú princeznú pripomína ako "modernú matku so silnou osobnosťou a veľkým srdcom. Bola aj módnou ikonou a, je to tak, zbožňovala som ju."Jedna Austrálčanka pri pamätníku ticho plakala, nepovedala nič.Linda Grantová z Británie uviedla:Ľudia začali klásť kvety, fotografie a osobné odkazy na počesť princeznej Diany aj k bráne do Kensingtonského paláca v Londýne. Celá Veľká Británia si dnes pripomína 20. výročie jej smrti pri automobilovej nehode v Paríži.Princovia William a Harry vzdali poctu svojej matke v stredu v pamätnej záhrade Kensingtonského paláca. Zaviazali sa, že budú pokračovať v matkinej charitatívnej činnosti. Podľa agentúry AP sa neočakáva, že sa dnes zúčastnia nejakých stretnutí.Princezná Diana zahynula spoločne so svojím posledným partnerom Dodim al Fayedom 31. augusta 1997 po tom, ako ich auto havarovalo v parížskom tuneli. Vyšetrovanie z roku 2008 odhalilo, že príčinou smrti páru bola hrubá nedbanlivosť ich podnapitého šoféra Henriho Paula a tiež konanie paparazzov, ktorí ich počas celej jazdy prenasledovali.