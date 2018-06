Ľudia z Kosova a Albánska sa zbierajú na pokuty Shaqiriho a Xhaku

Hráč Švajčiarska Xherdan Shaqiri (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. júna (TASR) - Kosovo a Albánsko prispejú švajčiarskym futbalistom Xherdanovi Shaqirimu a Granitovi Xhakovi na pokuty, ktoré dostali za politické gestá pri oslave gólu v zápase MS v Rusku so Srbskom (2:1). Obaja dostali od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) varovanie a pokutu 10.000 švajčiarskych frankov za nešportové správanie.Na internetový účet poslali ľudia z Kosova od pondelka takmer 12.000 eur. Do akcie sa zapojil aj premiér Albánska Edi Rama, ktorý v banke Raiffeisen zriadil účet s názvomNa svojom facebookovom profile potom napísal, že účet jeXhaka a Shaqiri, hráči s kosovskými koreňmi, oslavovali presné zásahy nacionalistickým symbolom, keď skríženými rukami na prsiach znázornili dvojhlavého orla z albánskej vlajky. K oslave sa pripojil aj kapitán Stephan Lichtsteiner, ktorý za to dostal pokutu 4340 eur. Kosovo vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska, ktoré jeho suverenitu stále odmieta uznať. Obyvateľstvo Kosova tvoria prevažne etnickí Albánci.povedal kosovský minister priemyslu Bajram Hasani, ktorý na účet poslal svoj mesačný plat 1500 eur.Verdikt FIFA kritizoval aj primátor albánskej metropoly Tirana Erion Veliaj.napísal Veliaj na Twitteri. K tomu pridal fotografiu seba a britského speváka s albánskym pôvodom Ritom Orom, pritom pózovali so skríženými rukami v tvare orla.Svojich zverencov sa zastal aj tréner Švajčiarska Vladimir Petkovič.povedal podľa agentúry DPA 54-ročný kouč.