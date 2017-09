Ľuďom bez domova môžete v Košiciach darovať dukáty

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. septembra (TASR) - Ľuďom bez domova v Košiciach bude možné pomôcť darovaním hlinených dukátov, za ktoré si budú môcť vymeniť jedlo, ošatenie alebo zabezpečiť nocľah. Arcidiecézna charita Košice prichádza s novým projektom, ktorým chce zamedziť tomu, aby darovaním peňazí nedochádzalo k prehlbovaniu závislostí u týchto ľudí.povedala PR manažérka Arcidiecéznej charity v Košiciach Adriana Čurajová.V praxi sa podľa jej slov stretávajú s otázkami širokej verejnosti, ako pomôcť bezdomovcom bez toho, aby dostali finančnú hotovosť priamo do rúk.tvrdí Čurajová.Ako hovorí, venovaním hlineného dukátu vo forme poukazu na jedlo, hygienu, ošatenie či nocľah, môže mať darca istotu, že jeho dar bude účinný. Hodnota jedného dukátu bude 50 centov.vysvetlila koordinátorka projektu Jana Rečičárová.Ľudia bez domova následne budú môcť použiť dukáty v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach. Poskytnutie tejto nefinančnej pomoci motivuje podľa Rečičárovej verejnosť k väčšej dobročinnosti.doplnila.Týmto nápadom sa podľa riaditeľa charity Cyrila Korpesia inšpirovali v Prešove, kde to už funguje. Hlinený dukát má, ako hovorí, dva symbolické významy.dodal Korpesio.Hlinené dukáty uvedie charita do obehu v októbri.