Ľudovci navrhujú zákaz reklamy pohrebných služieb blízko nemocníc

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. apríla (TASR) - Neetické, necitlivé a to posledné, čo chce človek vidieť - tak hodnotia českí ľudovci reklamu na pohrebné služby pri nemocniciach. Chcú preto presadiť zákaz takýchto pútačov na prístupových cestách k nemocniciam či areálom sociálnych zariadení. Vláda bude daný návrh riešiť v stredu, pravdepodobne ho ale nepodporí, informoval v pondelok spravodajský portál Novinky.cz.Reklama na pohrebné služby by mala podľa KDU-ČSL zmiznúť z prístupových ciest k zdravotníckym areálom a zariadeniam sociálnych služieb, a to pol kilometra od vchodu.povedal pre Novinky.cz šéf ľudoveckých poslancov Jan Bartošek.V súčasnosti už je reklama na pohrebné služby zakázaná priamo v areáloch českých nemocníc a zariadení sociálnych služieb. Podľa ľudovcov sa však pútače presunuli pred vchody.Vláda však už k návrhu zaujala negatívne stanovisko; predloha vraj nespĺňa zamýšľaný cieľ. Navyše by uvedené opatrenie mohlo viesť vzhľadom na početnosť týchto zariadení takmer k plošnému zákazu propagácie pohrebných služieb v mestách a v obciach.Bartošeka stanovisko vlády sklamalo.povedal. Novela napriek tomu poputuje do Poslaneckej snemovne.avizoval šéf ľudoveckých poslancov.