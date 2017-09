Ľudové piesne zo Žirian žijú ďalej v dielach známych skladateľov

Na snímke Ľudový dom v obci Žirany, okres Nitra 1. septembra 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Dejiny obce boli poznamenané mnohými dramatickými udalosťami

Obecné parky poskytujú priestor na relax aj na športové vyžitie

Na snímke Horný park v obci Žirany, okres Nitra 1. septembra 2017.

Na snímke Dolný park v obci Žirany, okres Nitra 1. septembra 2017.

Na Žibrici by v budúcnosti mohla vyrásť nová turistická rozhľadňa

Na snímke Kostol svätého Mikuláša v obci Žirany, okres Nitra 1. septembra 2017. Vznikol na mieste pôvodného barokového kostola postaveného v roku 1772. Ten však už bol na začiatku 20. storočia pre vzmáhajúcu sa obec primalý. Pretože mal aj narušenú statiku, obyvatelia Žirian sa v roku 1938 rozhodli, že ho zbúrajú. Zaujímavé na celom príbehu je to, že nový veľký kostol sa im podarilo postaviť za jediný rok.

Žirany 2. septembra (TASR) – Podzoborský región je známy svojimi bohatými folklórnymi tradíciami. Niektorých hudobných skladateľov zaujali natoľko, že ich chodili zbierať priamo do dedín, aby ich neskôr zapracovali do svojich diel. Viaceré obce niekdajšej Nitrianskej župy navštívili na začiatku 20. storočia aj známi maďarskí skladatelia Béla Bartók (1881-1945) a Zoltán Kodály (1882-1967).Veľmi radi chodievali aj do Žirian, ktoré v rokoch 1906 až 1914 navštívili osemkrát. Boli ubytovaní na fare, ktorá ešte stále existuje.uviedol starosta obce Jozef Zsebi.Bartók i Kodály boli podľa jeho slov vášniví zberatelia ľudových piesní. Obyvatelia Žirian im spievali na dvore fary, mnohých navštívili aj priamo v ich domoch, aby si ich spev zaznamenali na gramofón považovaný v tom čase za veľkú technickú novinku. Podľa pamätníkov si Žiranci "veľkomožných pánov" obľúbili a spievali im s veľkým nadšením.Mnohé z piesní, ktoré si obaja skladatelia v Žiranoch zaznamenali, sa neskôr stali súčasťou ich hudobných diel.povedal Zsebi.Žiranci nezabudli na hudobných skladateľov, ktorí spropagovali ich ľudovú kultúru vo svete. Pamätná tabuľa s menom Bélu Bartóka visí vo vestibule obecného úradu. Okrem toho by ich mená mali už čoskoro niesť aj verejné priestranstvá v obci.vysvetlil Zsebi.Úrodné údolie pod vrchom Žibrica osídlili ľudia už pred mnohými stáročiami. Priamo na jeho úpätí založili osadu Sire, ktorá dnes nesie meno Žirany. Vďaka súpisu majetku benediktínskeho Opátstva svätého Hypolita na Zobore je známe, že obec existovala už v časoch panovania uhorského kráľa Kolomana. Počas jeho vlády bola v roku 1113 spísaná známa Zoborská listina, kde sa prvýkrát písomne uvádzajú medzi majetkami opátstva aj Žirany.V roku 2013 tak Žiranci oslavovali 900. výročie prvej písomnej zmienky o svojej obci.uviedol starosta Žirian Jozef Zsebi.Podľa historikov boli dejiny Žirian poznamenané mnohými dramatickými udalosťami, ktoré mali pre obyvateľov obce často tragické následky. V jednej listine sa napríklad spomínajú spolu s neďalekými Kolíňanmi ako terra desolata, teda ako územie, ktoré bolo celkom zničené.V roku 1360 sa Žirany stávajú poddanskou obcou Nitrianskeho biskupstva. Obec sa v tomto období preslávila pestovaním hrozna a výrobou kvalitného vína, ktoré sa dodávalo až do ostrihomskej kapituly. Na začiatku 15. storočia sa Žirany stávajú známymi vďaka produkcii prvotriedneho vápna.Rozkvet obce neskôr pribrzdili rôzne vojnové udalosti, nevyhýbali sa jej však ani epidémie a hladomor. Žirany neobišli pri svojom drancovaní turecké vojská a neskôr ani kuruckí povstalci. V 18. storočí trápia obyvateľov neďalekej Nitry a okolitých obcí v rátane Žirian epidémie moru a cholery.povedal Zsebi.Zo všetkých tragických udalostí, ktoré Žirany postretli, sa obec dokázala pozviechať. V záznamoch z roku 1851 sa píše, že má 790 obyvateľov a obec disponuje pozemkami priemernej bonity, má vlastné lesy a vinohrady.skonštatoval Zsebi.Ako doplnil, Žirany boli vždy poľnohospodárskou obcou a tento charakter si zachovali až dodnes.dodal Zsebi.Zahrať si tenis, hádzanú, zacvičiť si na fitnes strojoch, alebo si odpočinúť uprostred zelene umožňujú obyvateľom Žirian dva veľké parky, ktoré obec buduje už niekoľko rokov." uviedol starosta Žirian Jozef Zsebi.Horný park leží medzi cintorínom a kostolom. Jeho rozloha nie je veľká, no podľa starostu aj tak poskytuje veľmi dobré podmienky na odpočinok a príjemný pobyt v prírode.povedal Zsebi.Dolný park sa rozkladá na ploche jeden a pol hektára. Obec ho dala do užívania v roku 2000, no stále ho buduje a zdokonaľuje. Vďaka vybudovanému pódiu môže slúžiť aj na kultúrne účely, využíva sa však hlavne na šport.skonštatoval starosta.Ako zdôraznil, obec so svojimi plánmi zameranými na rozvoj parku nekončí.vysvetlil Zsebi.Kultúrne pamiatky, no predovšetkým malebnú prírodu môžu obdivovať turisti, ktorí navštívia obec Žirany v Nitrianskom okrese. V dedine sa nachádzajú viaceré sakrálne pamiatky, ale i pamätníky a Ľudový dom. Najviac možností však turistom poskytuje okolitá príroda a množstvo značených chodníkov, ktoré ich zavedú na Žibricu vypínajúcu sa nad obcou, prípadne na Zobor, Tribeč, Gýmeš či do susedných dedín.Hlavnou dominantou Žirian je kostol svätého Mikuláša, ktorý zaujme predovšetkým svojím monumentálnym vzhľadom. Vznikol na mieste pôvodného barokového kostola postaveného v roku 1772. Ten však už bol na začiatku 20. storočia pre vzmáhajúcu sa obec primalý. Pretože mal aj narušenú statiku, obyvatelia Žirian sa v roku 1938 rozhodli, že ho zbúrajú.uviedol starosta Žirian Jozef Zsebi.V obci sa okrem toho nachádzajú aj ďalšie menšie kultúrne pamiatky. Okrem kaplniek a sôch svätcov je tu aj Pamätník nádeje. Slávnostne ho neďaleko kostola odhalili v roku 1994, aby symbolizoval vzájomné spolužitie všetkých ľudí bez rozdielu národnosti či vierovyznania. V roku 2008 bol v Žiranoch postavený aj Pamätný stĺp, ktorý pripomína pôsobenie zberateľa ľudových piesní Eugena Szíjjárta. Pamätná tabuľa vo vestibule obecného úradu je zasa venovaná hudobnému skladateľovi Bélovi Bartókovi, ktorý bol takisto očarený ľudovými piesňami, ktoré v Žiranoch zbieral.Turisti sa okrem toho môžu s históriou a tradíciami obce zoznámiť aj v Ľudovom dome.vysvetlil starosta.Obec chce na prilákanie návštevníkov využiť aj prírodu, ktorá ju obklopuje. Na vrchole kopca Žibrica plánuje v spolupráci s ďalšími obcami i partnermi v Maďarsku vybudovať novú turistickú atrakciu.povedal Zsebi.Ako však doplnil, realizáciu zámeru môže ohroziť skutočnosť, že pozemok pod budúcou rozhľadňou patrí urbariátu z neďalekých Mechceníc.dodal starosta.