Ľudskoprávna organizácia chce uvaliť na Mjanmarsko sankcie a embargo

Rangún 18. septembra (TASR) - Ľudskoprávne organizácie vyzvali dnes na zavedenie cielených sankcií a zbrojného embarga voči Mjanmarsku. Medzinárodné spoločenstvo by podľa nich malo prijať takéto opatrenia v reakcii na násilnosti v mjanmarskom Jakchainskom štáte, ktoré do susedného Bangladéša vyhnali vyše 410.000 moslimov z etnika Rohingov. OSN v súvislosti s násilnosťami v Mjanmarsku hovorí o etnickej čistke, uviedla dnes agentúra Reuters.Organizácia Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že velenie mjanmarských bezpečnostných zložiek ignoruje vyhlásenia svetových lídrov, ktorí násilnosti v Mjanmarsku a masový odchod Rohingov ostro odsudzujú. Preto podľa HRW nastal čas prijať vočiHRW vo svojom vyhlásení píše, že Bezpečnostná rada OSN a krízou dotknuté štáty by mali na Mjanmarsko uvaliť cielené sankcie a zbrojné embargo a ukončiť tak pokračujúcu etnickú čistku.V Jakchainskom štáte, ktorý je od konca augusta dejiskom násilností, žilo do vypuknutia násilia približne milión Rohingov. Mnohí z nich aj predtým čelili reštrikciám zo strany mjanmarských úradov, ktoré obmedzovali ich presuny po krajiny a odmietali im priznať občianstvo. Rohingovia sú totiž veľkou časťou budhistickej väčšiny v Mjanmarsku považovaní za ilegálnych prisťahovalcov zo susedného Bangladéša.