Ľudskoprávne organizácie vyzvali Belgicko, aby odoprelo vstup Trumpovi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 31. januára (TASR) – Organizácie bojujúce za ochranu ľudských práv vyzvali Belgicko, aby zakázalo vstup na svoje územie americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Dôvodom pre takéto opatrenie má byť Trumpov dekrét, ktorým dočasne zakázal obyvateľom siedmich štátov vstup na územie USA.Na Belgicko sa s takýmto apelom obrátili Liga za ľudské práva a Európske združenie na ochranu ľudských práv, ktoré obe sídlia v Bruseli, informovala agentúra Belga.Belgická vláda by podľa nich nemala pozývať Trumpa na návštevu a nepovoliť mu vstup na územie Belgicka ani v prípade, ak by tam mal pricestovať na pozvanie medzinárodných organizácií. Uvedený zákaz by mal trvať dovtedy, pokým zostane v platnosti sporné Trumpovo nariadenie, ktoré podľa aktivistov môže postihnúť aj Belgičanov a Európanov.uvádzajú vo vyhlásení uvedené organizácie. Podľa nich je potrebnéDonald Trump vydal zákaz cestovať do USA pre občanov Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu. Zákaz bude platiť 90 dní. Americký program na prijímanie utečencov je pozastavený na 120 dní.Európska únia zatiaľ analyzuje, či sa dekrét amerického prezidenta Donalda Trumpa o zákaze vstupu obyvateľov siedmich štátov do USA dotkne aj občanov EÚ s dvojitým občianstvom.