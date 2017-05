Ľudskoprávny výbor nedostane podrobné informácie o zadržanej pošte

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Poslanci z parlamentného ľudskoprávneho výboru nedostanú informácie o tom, komu a aká pošta bola zadržaná, ani koľko zásielok zadržali v parlamente od začiatku tohto volebného obdobia doteraz. Tieto a ďalšie informácie si chceli opoziční poslanci z výboru vypýtať uznesením ku kauze otvárania listov, ale nedostanú ich, keďže koaliční poslanci za uznesenie nehlasovali, a tak neprešlo. Niektorí z nich však hovoria, že chcú počuť vysvetlenie situácie.Opozícia kritizovala aj to, že na výbor neprišiel prípad vysvetliť predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Práve jeho z kauzy vinia a chceli počuť jeho vysvetlenie. Danko sa z účasti na výbore ospravedlnil, dôvod neudal. Predsedníčka výboru Erika Jurinová (OĽaNO-NOVA) priznala, že Danko na výbor prísť nemusel, ale myslí si, že jeho spôsob ospravedlnenia cez asistentku iba mailom je nehodné predsedu parlamentu.V neprijatom uznesení opozícia navrhovala skonštatovať, že Dankov postoj považuje za neprijateľné ignorovanie oprávnených požiadaviek výboru. Na otázku, či výbor nechce počuť vysvetlenie od kancelára parlamentu Daniela Guspana, ktorý podpísal rozhodnutie o otváraní listov a zadržiavaní zásielok s vulgarizmami, Jurinová povedala, že on nie je osoba, s ktorou by sa mali poslanci výboru rozprávať.povedala. Otváranie listov občanov je podľa nej porušovanie Ústavy SR.Poslanec Smeru-SD Augustín Hambálek sa podľa vlastných slov nestretol s tým, že by mu otvárali listy. Myslí si, že téma by sa ale mala vysvetliť.povedal. Na otázku, prečo nehlasoval za uznesenie výboru, keď chce, aby sa to vysvetlilo, povedal, že podľa neho sa treba pýtať, či boli porušené ľudské práva.doplnil. Pýta sa, prečo by ho malo zaujímať, komu poštu otvárali.poznamenal.Poslankyňa Edita Pfundtnerová (Most-Híd) kritizovala, že poslanci neboli vopred upozornení na otváranie listov.povedala.V súvislosti s otázkou bezpečnosti, na ktorú sa odvolával pri obhajobe rozhodnutia Guspan, uviedla, že nemá problém s otváraním pošty.uviedla Pfundtnerová. Priznala, že doteraz nedostala. Pfundtnerová nevie posúdiť, prečo situácia vznikla a bude rada, ak sa zabezpečí náprava a nebude sa to viac opakovať.Kauzu otvárania listov otvoril minulý týždeň líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Obvinil z toho Danka. Matovič novinárom poskytol rozhodnutie kancelára Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje pokyny pre pracovníkov podateľne vrátane zadržiavania listov s vulgarizmami. Listy sa však mali otvárať aj mesiace predtým.Guspan v reakcii zdôraznil, že nikto zo zamestnancov Kancelárie NR SR ani predseda parlamentu Danko nečíta korešpondenciu, ktorá je adresovaná poslancom. Dôrazne sa ohradil voči Matovičovým obvineniam, ktoré označil za klamstvá. Zopakoval, že nariadenie o zaobchádzaní s korešpondenciou prišlo po nových odporúčaniach rezortu vnútra.Sporné body, týkajúce sa zadržiavania vulgárnych listov či pohľadníc a otvárania listov od anonymov a fyzických osôb, boli pozastavené až do zasadnutia poslaneckého grémia, ktoré má byť vo štvrtok 4. mája.Opozícia dala aj návrh na odvolanie Danka, schôdza je zvolaná na štvrtok. Poslanci však zrejme neschvália program, a tak sa rokovanie vlastne ani nezačne. Neschválenie programu avizoval premiér Robert Fico (Smer-SD). Danka si zastal. Ak pochybil úradník, ten by mal byť podľa neho potrestaný. Za iniciovaním schôdze vidí Fico politiku nenávisti. Okrem tej podľa premiéra opozícia nič iné nemá.