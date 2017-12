Lufthansa chce predísť ďalším súdom s pozostalými tragédie Germanwings

Na archívnej snímke záchranári prehľadávajú miesto nehody utorkovej havárie dopravného lietadla A320 pri horskej obci Seyne-les-Alpes vo francúzskych Alpách 26. marca 2015. Lietadlo Airbus A320 spoločnosti Germanwings havarovalo v utorok dopoludnia vo francúzskych Alpách. Na palube lietadla bolo 144 cestujúcich a šesť členov posádky. Haváriu nikto neprežil. Medzi obeťami sú najmä občania Nemecka a Španielska. O život prišli aj ľudia najmenej z ďalších 16 krajín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 23. decembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa požiadala viacerých pozostalých po obetiach predvlaňajšej havárie lietadla jej dcérskej spoločnosti Germanwings, aby sa s ňou nesúdili, ak chcú od nej ďalej dostávať finančné príspevky určené na psychoterapiu. Agentúre DPA to v sobotu povedal právny zástupca pozostalých Elmar Giemulla.Haváriu lietadla nízkonákladovej spoločnosti Germanwings smerujúceho z Barcelony do Düsseldorfu, ktoré sa 24. marca 2015 zrútilo vo francúzskych Alpách, neprežil nikto zo 150 osôb na palube. Od tragédie už uplynuli viac ako dva roky. Oficiálne vyšetrovanie príčin nešťastia uzavreli s tým, že ho zámerne spôsobil druhý pilot stroja Andreas Lubitz, ktorý sa zamkol sám v kokpite a lietadlo následne naviedol do masívu francúzskych Álp.Giemulla uviedol, že viacerých z jeho klientov teraz Lufthansa požiadala, aby podpísali dohodu, že sa s ňou už nebudú súdiť, ak chcú aj naďalej dostávať peniaze na psychoterapiu.Spoločnosť Lufthansa v reakcii uviedla, že spoločne s dcérskou Germanwings už pozostalým poskytuje pomoc presahujúcu rámec zákona, pričom napríklad príspevky na terapiu im vypláca na dobrovoľnom základe. Niektorí právnici však podľa nej tieto benefity využili na podniknutie ďalších právnych krokov voči nej samotnej.uviedla vo vyhlásení.