Lufthansa je favoritom na získanie Alitalie

Lietadlá talianskej leteckej spoločnosti Alitalia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Frankfurt nad Mohanom 10. septembra (TASR) - Podľa talianskeho denníka La Repubblica je favoritom na získanie krízou zmietaných aerolínií Alitalia nemecká letecká spoločnosť Lufthansa. Lufthansa podala záväznú ponuku spoločne s aerolíniami Etihad, ktoré sú hlavným leteckým dopravcom emirátu Abú Zabí.Spomedzi záujemcov o aerolínie Alitalia dáva správcom firmy najlepšie záruky na záchranu práve duo Lufthansa-Etihad, uviedol denník La Repubblica. Etihad vstúpil do Alitalie v roku 2014 a získal 49-% podiel, ale nedokázal talianske aerolínie sanovať.Medzi konkurentov Lufthansy patria írske nízkonákladové aerolínie Ryanair, ktoré v stredu (6.9.) potvrdili svoj plán, podľa ktorého do 2. októbra podajú záväznú ponuku na prevzatie Alitalie. Ryanair však má záujem len o aktíva, ktoré sa týkajú diaľkových letov, uviedol šéf írskych aerolínií Michael O'Leary. Minulý týždeň O'Leary zdôraznil, že Ryanair chce kúpiť 90 lietadiel vysoko zadlženej Alitalie. Írske aerolínie by zároveň prevzali aj pilotov, personál a linky lietadiel.Alitalia je už roky v strate a aktuálne je na predaj. Záujemcovia o talianske aerolínie môžu do 2. októbra podať záväznú ponuku. Letecká spoločnosť sa má predať čiastočne alebo celá, ale talianska vláda chce zabrániť rozdeleniu firmy.