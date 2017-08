Lufthansa má záujem o prevzatie väčšiny lietadiel od Air Berlin

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 17. augusta (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa uvažuje o prevzatí väčšiny lietadiel nesolventných aerolínií Air Berlin. Uviedli to dnes dva zdroje oboznámené so situáciou. Takýto scenár podporil aj nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt.Ako uviedol jeden zo zdrojov, šéf Lufthansy Carsten Spohr predložil dozornej rade scenár, na základe ktorého by spoločnosť prevzala od Air Berlin z približne 140 až 90 lietadiel. K tým by patrilo aj 38 lietadiel, ktoré si už Lufthansa od Air Berlin prenajíma. Ďalší zdroj uviedol, že počet lietadiel, ktoré by Lufthansa mohla od Air Berlin prevziať, je o niečo nižší než 90.Air Berlin, druhá najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku, požiadala tento týždeň o ochranu pred veriteľmi. Reagovala tak na rozhodnutie väčšinového akcionára Etihad Airways ukončiť financovanie nemeckej firmy, ktorá sa roky nedokázala dostať zo strát.Oznámenie Air Berlin prišlo v nanajvýš citlivom období. Na jednej strane množstvo Nemcov vycestovalo na dovolenky a na druhej sa krajina pripravuje na septembrové parlamentné voľby. Obidva faktory zvyšujú na vládu tlak, aby riešila situáciu dovolenkárov a zároveň zabránila stratám pracovných miest. Berlín už poskytol spoločnosti Air Berlin preklenovací úver v hodnote 150 miliónov eur, ktorý umožní udržať firmu v chode na najbližšie tri mesiace.Plány najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa prevziať väčšinu lietadiel Air Berlin podporil minister dopravy Alexander Dobrindt. Ako povedal, Nemecko potrebuje v oblasti medzinárodnej leteckej dopravy "národného šampióna".povedal Dobrindt pre denník Rheinische Post.Situácia Air Berlin dáva Lufthanse, ale aj ďalším aerolíniám šancu získať ďalšie vzletové a pristávacie pozície na letiskách ako Berlín Tegel a Düsseldorf a Lufthansa by si rada ubránila svoju pozíciu pred írskym nízkonákladovým konkurentom Ryanair.