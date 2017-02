Lufthansa sa s pilotmi dohodla na vyšších mzdách

Lietadla spoločnosti Lufthansa, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 15. februára (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa dospela k dohode s odborovou organizáciou pilotov, ktorá by mala ukončiť päť rokov trvajúci konflikt okolo zvyšovania platov. Ten priniesol viac ako tucet štrajkov a Lufthansu stál celkovo okolo 500 miliónov eur.Najväčšie nemecké aerolínie a odborová organizácia Cockpit dnes oznámili, že sa na rokovaniach za účasti neutrálneho sprostredkovateľa dohodli na novej zmluve o mzdách, ktorá sa dotkne okolo 5400 pilotov spoločnosti.Po novom by sa tak platy pilotov lietajúcich pre Lufthansu, Lufthansu Cargo a Germanwings mali celkovo zvýšiť o 8,7 percenta, a to v štyroch fázach. Každému pilotovi by okrem toho mala byť jednorazovo vyplatená suma vo výške 5000 až 6000 eur.Nová dohoda má platiť až do konca roka 2019.Predstavitelia odborov pôvodne požadovali pre svojich členov zvýšenie miezd o 22 percent v priebehu piatich rokov.Spor odborárov s Lufthansou trvá už roku 2012. Odvtedy piloti štrajkovali už 14 krát a celkovo spôsobili Lufthanse polmiliardové straty. Podľa leteckej spoločnosti však dohoda nezahŕňa všetky aspekty konflikt, ako napríklad otázku dôchodkov, a preto ďalšie štrajky nie sú úplne vylúčené.